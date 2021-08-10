Okulların açılmasına bir aydan az bir süre kaldı.

Risk grubundaki çocukların aşılanması gündemde.

Uzmanlara göre ilk aşamada velilerin ve okul görevlilerinin aşılanması yüz yüze eğitimin güvenle devam etmesini sağlayacak.

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Yüz yüze eğitimle toplumsal hareketliliğin artacağı göz önünde bulundurulmalıdır ve okulların güvenle açılabilmesi açısından aşılanmak hem bizlerin hem çocuklarımızın sağlığı açısından karşılaşacağımız risklerin önemli ölçüde azaltacaktır" dedi.

"Üniversiteliler de aşı olmayı ihmal etmemeli"

Üniversitelerde de güvenle yüz yüze eğitimin devam etmesi hedefleniyor. Bu yüzden sırası gelen gençlerin de aşı yaptırması bekleniyor.

Kayıpmaz bu konuyla ilgili de şunları söyledi:

"Üniversite gençliğimiz 1,5 senedir üniversitelerinden, hocalarından, kampüslerinden uzak kaldılar. Onların da bir an önce eski normalimize dönmemiz adına aşılarını olarak kendilerini, sevdiklerini ve içinde bulundukları toplumu güvence altına almaları oldukça önemlidir."

Toplumsal bağışıklık, yüz yüze eğitimin devamlı olabilmesi için önemli. Bunun için de sırası gelenlerin aşı yaptırması gerekiyor.

