Salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde sınava iyi hazırlanamamaları nedeniyle üniversite sınavında başarı ortalaması düştü. Çok sayıda aday barajın altında kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında, 180 olan baraj puanının altında kalanlara yönelik bir çalışma yapıldığını söylemişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün barajın düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan'ın, yeni YÖK Başkanı Erol Özvar'la bu konuda bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bakan Özer ve İletişim Başkanı Altun YÖK'e gitti

Bu kapsamda, Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) barajın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 180'den 170'e düşürülmesi gündemde.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un görüşme için YÖK’e gittiği öğrenildi.

Nihai kararın açıklanması bekleniyor.

Tercih işlemleri 20 Ağustos'ta sona erecek.

