Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 06:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
LGS ikinci nakil tercihleri bugün açıklanacak
[Fotoğraf: AA]
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ikinci nakil tercihleri bugün açıklanacak. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden erişilebilecek.
Birinci nakilde yerleşemeyen ya da yerleştikleri okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ikinci nakil tercihleri 6 Ağustos'ta sona erdi.
Sonuçlar ise bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden açıklanacak.
Boş kalan kontenjanlara, ikinci nakil sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları başlayacak.
Yerleştirme süreci 20 Ağustos'ta tamamlanacak.
Etiketler: LGS Milli Eğitim Bakanlığı
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