Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 10:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
LGS ikinci nakil tercihleri yarın açıklanacak
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında ikinci nakil tercihleri yarın açıklanacak.
Birinci nakilde yerleşemeyen ya da yerleştikleri okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ikinci nakil tercihleri 6 Ağustos'ta sona erdi. Sonuçlar ise yarın Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden açıklanacak.
Boş kalan kontenjanlara, ikinci nakil sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları başlayacak.
Yerleştirme süreci 20 Ağustos'ta tamamlanacak.
Etiketler: LGS Milli Eğitim Bakanlığı
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