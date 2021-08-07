Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu yapıldı
[Fotoğraf: AA]
ÖSYM Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1. oturumu yapıldı.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları, Saat 10.15'te başladı. Sınavın 1. oturumunda adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakika verildi.
Sınav öncesi binalar dezenfekte edildi. Adaylara girişlerde maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sınav görevlileri ve adayların koronavirüs durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.
[Fotoğraf: AA]
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