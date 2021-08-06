Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 11:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
LGS ikinci nakil tercihinde son gün
[Fotoğraf: AA]
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ikinci nakil tercihleri için bugün son gün. Başvuru süresi saat 17.00'de sona erecek. Sonuçlar ise 9 Ağustos'ta açıklanacak.
LGS birinci nakilde yerleşemeyen ya da yerleştikleri okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ikinci nakil tercihi 2 Ağustos'ta başladı.
Tercih işlemleri bugün saat 17.00'ye kadar alınacak.
Sonuçlar ise 9 Ağustos'ta açıklanacak.
Süreç 20 Ağustos'ta sona erecek
Boş kalan kontenjanlara, ikinci nakil sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları başlayacak.
Yerleştirme süreci 20 Ağustos'ta tamamlanacak.
Etiketler: LGS
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