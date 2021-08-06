LGS birinci nakilde yerleşemeyen ya da yerleştikleri okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ikinci nakil tercihi 2 Ağustos'ta başladı.

Tercih işlemleri bugün saat 17.00'ye kadar alınacak.

Sonuçlar ise 9 Ağustos'ta açıklanacak.

Süreç 20 Ağustos'ta sona erecek

Boş kalan kontenjanlara, ikinci nakil sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları başlayacak.

Yerleştirme süreci 20 Ağustos'ta tamamlanacak.