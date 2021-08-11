Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-DGS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.