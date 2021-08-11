Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
DGS sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-DGS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Etiketler: ÖSYM Halis Aygün
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