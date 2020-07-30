Salgın döneminde, yüz yüze eğitim yerini uzaktan eğitime bıraktı. Yunus Emre Enstitüsü de Türkçe öğretme misyonunu daha fazla ülkeye yaymak için çevrim içi eğitim başlattı.

Enstitü, dijital eğitimle erişim ağını genişletti. Merkezlerin faaliyet gösterdiği 58 ülkenin yanı sıra, 25 ülkede daha Türkçe eğitimi verilmeye başlandı.

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, dünyanın farklı ülkelerinden 50 bin başvuru aldıklarını söyleyerek, "15 bin öğrenciyle derslerimize başladık. 30 kişilik sınıflar oluşturarak dijital ortamda Türkçe öğrenimine başladık" dedi.

Türkçe öğrenmek isteyenler için materyal

Salgın döneminde kurulan "Dijital Kültür Merkezi" platformu ile tüm dünyada Türkçe öğrenmek ve Türk kültürünü tanımak isteyenler için kaynak arşivi oluşturuldu.

Platforma girenler, Türkçe öğretimine ilişkin video dersler, ders materyalleri, sesli ve yazılı yardımcı kaynakların yanı sıra çizgi filmler, popüler Türkçe şarkılar gibi eğlenceli içeriklere de erişebiliyor.