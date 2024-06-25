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Eğitim
TRT Haber 25.06.2024 10:17

YÖKDİL başvuruları başladı

2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2), 11 Ağustos tarihinde yapılacak. Sınav başvuruları 25 Haziran (bugün)- 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

YÖKDİL başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024-YÖKDİL/2 sınavıyla ilgili bilgi paylaştı.

ÖSYM, adayların başvurularını 25 Haziran 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabileceklerini duyurdu.

Sınava başvurular, 25 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2), 11 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

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