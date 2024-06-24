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Eğitim
AA 24.06.2024 15:43

'Sınavsız ikinci üniversite' kapsamındaki 5 bölüme kayıtta yaş şartı

2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumları bünyesindeki "çocuk gelişimi", "felsefe", "sosyoloji", "tarih" ve "Türk dili edebiyatı" açıköğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunları ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilecek.

'Sınavsız ikinci üniversite' kapsamındaki 5 bölüme kayıtta yaş şartı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin rektörlüklerine "sınavsız ikinci üniversite" konulu yazı gönderildi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı programlarına mahsus olmak üzere ikinci üniversite kapsamında yapılacak kayıt işlemlerine ilişkin alınan yeni karara yer verilen yazıda, şunlara yer verildi:

"Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 5 Haziran 2024 tarihli toplantısında, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7-h maddesi uyarınca, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumlarımız bünyesindeki çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açıköğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunlarının ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilmelerine, diğer açıköğretim programlarında ise mevcut uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir."

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