YÖK Başkanı Özvar: Bu yıl YÖK Atlas'ta çok önemli yenilikler var

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Özvar, "Bu yıl YKS tercih kılavuzunda 9 yeşil dönüşüm odaklı, 7 dijital sağlık ve tarım odaklı ve yapay zekaya dayalı 17 program yer alacak. Yapay zeka temelli programları 80'in üzerinde üniversiteye yaygınlaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Özvar, 30 Temmuz'da başlayacak YKS tercih dönemi öncesi adaylara yönelik açıklamalarda bulundu.

Üniversite adaylarının hayallerindeki mesleğe ulaşmak için çok önemli bir karar arifesinde olduğunu belirten Özvar, bu kapsamda adaylara en güçlü desteği sunmak için yükseköğretimde büyük bir dönüşüm başlattıklarını bildirdi.

Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerini iş dünyasına hazırlayan dönüşümlere ilişkin bilgi veren Özvar, Türkiye genelinde sanayi ile eğitimi bütünleştiren bir yapı kurduklarını vurgulayarak, "Artık MYO'lar sadece diploma değil doğrudan iş hayatına geçişin en hızlı yolu olacak." dedi.

İş dünyasının günümüzde teorik bilginin yanı sıra uygulamalı beceriye sahip, pratik düşünebilen ve sahada çözüm üretebilen insan gücüne ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Özvar, MYO'ların, sektörle iç içe eğitim sunarak öğrencilerine meslek kazandıran, iş dünyasına doğrudan hazırlayan, uygulama ağırlıklı programlarıyla bu ihtiyaca tam karşılık veren kurumlar olduğunu vurguladı.

Bu okulların mezunlarına sadece bir diploma değil, bir meslek ve gelecek kazandırdığı değerlendirmesinde bulunan Özvar, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) kurulan MYO'lardan mezun olan öğrencilerin iş bulma oranının yüzde 80'e ulaştığını ve bu modeli tüm Türkiye'ye yaymayı hedeflediklerini dile getirdi.

YÖK ile TOBB işbirliğinde yürütülen protokol kapsamında 388 meslek yüksekokulunun, 367 oda ve borsa ile eşleştirildiğini hatırlatan Özvar, şunları kaydetti:

"Söz konusu işbirliğiyle öğrencilerimiz daha mezun olmadan sektörle doğrudan temas kuracak, iş dünyasının merkezinde eğitim alacak, uygulamalı dersler görecek, derslerini doğrudan sanayicilerden dinleyecek ve sektörde tecrübe kazanacak. Üstelik eğitim alırken gelir elde etme imkanı da doğabilecek."

"İstihdam problemi yaşamayacağınız programlar sizi bekliyor"

Özvar, YÖK tarafından yürütülen dönüşüm süreci kapsamında, iş gücü piyasasıyla bağı zayıflayan programların kademeli olarak kapatıldığını belirterek, bunların yerine doğrudan iş bulma potansiyeli yüksek yeni programlar açmaya devam ettiklerini anımsattı.

Çağın ve geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan dönüşüm hamleleriyle yeşil enerji ve dönüşüm, yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik, dijital sağlık ve dijital tarım gibi birçok alanda yeni lisans ve ön lisans programlarının hayata geçirildiğinin altını çizen Özvar, "Bu yıl YKS tercih kılavuzunda 9 yeşil dönüşüm odaklı, 7 dijital sağlık ve tarım odaklı ve yapay zekaya dayalı 17 program yer alacak. Yapay zeka temelli programları 80'in üzerinde üniversiteye yaygınlaştırıyoruz." bilgisini paylaştı.

Üniversite adaylarına YÖK Atlas platformunu mutlaka incelemeleri tavsiyesinde bulunan Özvar, şöyle devam etti:

"Bu yıl YÖK Atlas'ta çok önemli yenilikler var. Ön lisans programlarına ait akreditasyon ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosu, uygulamalı ders, staj ve iş yerinde eğitim imkanları da bu sistem içerisinde yer alacak. Kendinize en uygun bölümü seçerken tüm bu bilgilere mutlaka göz atmalısınız. Yeni açtığımız bölümler sadece çağın değil, sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre tasarlandı. Hem heyecanla okuyacağınız hem de mezun olunca istihdam problemi yaşamayacağınız programlar sizi bekliyor. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için doğru tercih fevkalade önemlidir. Biz sizler için hazırız, sıra şimdi sizde. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum."