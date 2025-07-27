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Eğitim
AA 27.07.2025 21:48

MEB, "Farklılaştırma Etkinlikleri Öğretmen Kılavuz Kitapları"nı yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Farklılaştırma Etkinlikleri Öğretmen Kılavuz Kitapları"nın, Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayımlandığını duyurdu.

MEB, "Farklılaştırma Etkinlikleri Öğretmen Kılavuz Kitapları"nı yayımladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel bileşenlerinden biri olan farklılaştırılmış öğretimin, her öğrencinin eğitimden en üst düzeyde faydalanabilmesi için öğretim süreçlerine bireyselleştirme ile esneklik sağlamak amacıyla dinamik, gelişmiş, kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım sunduğu belirtildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde ilk kez müfredatta kapsamlı şekilde yer alan yaklaşımın, tüm öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsayıcı bir eğitim ortamı oluşturmayı amaçladığı aktarılan açıklamada, her öğrencinin kendi hızında ilerlemesi sağlanarak, gelişimlerinin desteklenmesi ve öğrenmelerine katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bu kapsamda, 1. sınıf düzeyinde hayat bilgisi, Türkçe ve matematik ile 5. sınıf düzeyinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ile sosyal bilgiler derslerine yönelik "Farklılaştırma Etkinlikleri Öğretmen Kılavuz Kitapları"nın hazırlandığı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Aynı şekilde 2. sınıf düzeyinde hayat bilgisi, Türkçe ve matematik ile 6. sınıf düzeyinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerine yönelik Farklılaştırma Etkinlikleri Öğretmen Kılavuz Kitapları, EBA üzerinden yayımlanarak öğretmenlerin kullanımına sunuldu. Söz konusu farklılaştırma kılavuz kitaplarında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözeten, öğrenme sürecini zenginleştiren ve kapsayıcı bir eğitim ortamı sunmayı amaçlayan etkinlikler yer aldı. Öğretmenlere rehberlik edecek bu içerikler, öğrencilerin hem zihinsel hem sosyal hem de duygusal gelişimini destekleyen bütüncül bir yaklaşımla yapılandırıldı."

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