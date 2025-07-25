Türk öğrenciler uluslararası matematik ve kimya olimpiyatlarında 10 madalya kazandı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek üzere yetiştirilen ve Türkiye Milli Takımı'nı oluşturan genç bilim insanları düzenlenen bilim olimpiyatlarında elde ettikleri başarılarla Türk bayrağını gururla dalgalandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda 10-20 Temmuz'da Avustralya'nın Sunshine Coast şehrinde 66'ncı Uluslararası Matematik Olimpiyatı düzenlendi.

Olimpiyata 114 ülkeden 639 öğrenci katılırken, lise öğrencilerinden oluşan Türkiye Milli Takımı, bu yarışmada 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Öğrenciler bu performanslarıyla 2003'ten bu yana Türkiye'yi dünyada 8'inci kez ilk 10 ülke arasına sokma başarısı gösterirken, Avrupa'da ise ikinci sıraya taşıdı.

Bu yarışmada Galatasaray Lisesi öğrencisi Selim Doğan ile İstanbul Atatürk Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Kerem Kaya altın, Amerikan Robert Lisesi öğrencisi Mustafa Dortluoğlu, Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü öğrencisi Deniz Can Karaçelebi ile TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisi Ege Akgün gümüş, Antalya Adem Tolunay Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Kerim Rüzgar ise bronz madalya kazandı.

"Ülkemiz adına böyle gençlerin yetişmesi için elimden geleni yapmak istiyorum"

66'ncı Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda görev yapan Türkiye Milli Takımı Lider Yardımcısı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selim Bahadır, olimpiyatta öğrencilerin çok iyi bir sonuç aldığını belirtti.

Olimpiyatın kapsamına ilişkin bilgi veren Bahadır, "Toplam 6 soru bulunuyor. Birinci gün 4,5 saat verilerek 3 soru soruluyor. Her biri yazılı sorular ve öğrenciler sayfalarca ispat ve çözüm yazıyorlar. İkinci günde de yine 3 soru ve 4,5 saat veriliyor. Yani toplam 6 soru 9 saatlik bir sınav." dedi.

Program kapsamındaki öğrencilerin olimpiyata sıkı bir şekilde çalıştığını aktaran Bahadır, Türkiye'nin son 3 yıldır ilk 10 ülke arasında yer aldığını ifade etti.

2003'te öğrenci olduğu sırada düzenlenen matematik olimpiyatında kendisinin de Türkiye'yi temsil ettiğini ve ilk 8'de yer aldıklarının altını çizen Bahadır, şunları kaydetti:

"Öğrenciyken de çok zevk alıyordum. Üniversiteden mezun olduktan sonra yurt dışına gittim. Geldikten sonra da büyük bir zevkle sürekli işin içinde yer aldım. Ülkemiz adına böyle gençlerin yetişmesi için elimden geleni yapmak istiyorum ve böyle kişilerle de muhatap olmak çok büyük bir ayrıcalık. Bu öğrencilerin her biri çok değerli, üstün yetenekli ve zeki kişiler, ülkenin hakikaten gelecekleri. Benim gibi eski olimpiyatçı olup bu işin içinde olanlar da oluyor hatta bunların sayısının artması gerekir ki daha iyi başarılar elde edelim."

Türkiye'de öğrencilerin yetişmesine ve yurt dışına bu tarz sınavlara göndermesinde TÜBİTAK'ın önemine değinen Bahadır, "Kurum, eğitim kampları, sınavın organizasyonunu yapıyor ve bu konuda senelerdir çok başarılılar o yüzden çok büyük bir övgüyü hak ediyorlar." ifadesini kullandı.

Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda 4 madalya

Türkiye, ayrıca 5-14 Temmuz'da düzenlenen 57'nci Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda da başarı gösterdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde 90 ülkeden 354 öğrencinin yarıştığı olimpiyatta Türk öğrenciler, 3 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere 4 madalya kazanarak Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırdı.

Olimpiyatta gösterdikleri başarı ile Ankara Fen Lisesi öğrencisi Mehmet Can Sankır, İzmir Fen Lisesi öğrencileri Bahri Eren Sarıkaya ile Efe Ok gümüş, Eyüpsultan Anadolu Lisesi öğrencisi Emre Aslan ise bronz madalyayı elde etti.

Bölgesel olimpiyatlarda da başarı gösterildi

Öte yandan Bulgaristan'ın Sofya şehrinde de 13-17 Haziran'da 9'uncu Avrupa Fizik Olimpiyatı düzenlendi. Bu olimpiyata, 40 ülkeden 189 öğrenci katıldı.

Türk öğrenciler bu olimpiyatta, 1 gümüş, 1 bronz madalya ve 2 mansiyon ödülü kazandı. Yarışmada, Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Alp Terliksiz gümüş, İzmir Fen Lisesi öğrencisi Şenol Tarhan bronz madalya kazanırken, Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencisi Oytun Er ve İzmir Fen Lisesi öğrencisi İclal Asya Aksoy ise mansiyon ödülüne sahip oldu.

Bu yıl Kuzey Makedonya'nın Struga şehrinde 29'uncusu düzenlenen Genç Balkan Matematik Olimpiyatı ise 23 ülkeden 135 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Öğrenciler, bu olimpiyatta 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda İzmir Fen Lisesi öğrencisi Doruk Sargullar altın, Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Gökhan Deniz Atamer gümüş, Özel Bahçeşehir Vizyon Ortaokulu öğrencisi Ahmet Ekrem Aydın, Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Ahmet Turan Taylan, Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu öğrencisi Timuçin Tunç Bozkan ise bronz madalya kazandı.