2025 YKS tercih süreci çarşamba günü başlayacak

YKS tercih sürecinde adaylar, 2025 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre istedikleri üniversite ve bölümleri seçecek.

Tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kılavuz yayınlandıktan sonra tercih ekranı aktif olacak.

2025 YKS tercihleri nasıl yapılır?

Adaylar tercihlerini puanlarına değil, başarı sıralarına göre yapacaklar. Geçen yılın sıralamaları bu süreçte yol gösterici olacağından YÖK Atlas verilerinin incelenmesi gerekiyor. Tercihler, https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle yapılacak.

Adaylar mezun oldukları okul türüne ve puanlarına göre hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyip, sadece bu tablolardaki programlar arasından tercih yapabilecekler.

Tercih listesi oluşturulurken program kodu, adı, bağlı olduğu fakülte/üniversite bilgileri ve istek sırası göz önünde bulundurulacak.

YKS’de kaç tercih hakkı var?

Adaylar YKS tercihlerinde en fazla 24 tercih yapabilecek. Tercih listesinin ilk sıralarına, sadece çok istedikleri bölümleri, puan yeterli olmayabilir kaygısı yaşamadan yazmaları öneriliyor. Ancak, kazanılsa bile kayıt yaptırılmayacak bir bölüm tercih listesine eklenmemesi gerekiyor.

Tüm tercihler, istek sırasına göre düzenlenip, listenin genel uyumu mutlaka kontrol edilmeli.

YKS tercihleri yaparken nelere dikkat edilmelidir?

YKS tercih kılavuzu doğrultusunda adaylar 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercihlerini yapacak. Tercih işlemleri üniversitelerin taban puanları ve öğrencilerin başarı sıralamaları dikkate alınarak gerçekleşiyor. “Adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeli?” sorusunun cevabı ise büyük önem taşıyor.

Akademik kariyerin en kritik adımlarından biri olan üniversite tercihleri, öğrencilerin geleceğini şekillendirecek kararların başında geliyor.

Hangi üniversitede eğitim alınacağı, hangi bölümde öğrenim görüleceği ve hangi mesleğin seçileceği bu tercihlerle belirleniyor. Bu nedenle tercih yaparken dikkatli ve bilinçli hareket etmek büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, adayların tercih döneminde şu konulara özellikle dikkat etmesini öneriyor;

Tercih tarihlerini kaçırmayın: Her yıl ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre tercihlerinizi zamanında yapmalısınız.

Gerçekçi bir liste oluşturun: Sıralamanıza uygun üniversite ve bölümleri tercih etmeye özen gösterin. Sıralamanızdan çok yukarıda kalan bölümler yerine, sıralamanızla örtüşen ya da bir miktar altında kalan seçeneklere yönelin.

Önceliklerinizi belirleyin: Tercih listenizi oluştururken ilgi alanlarınızı, hedeflerinizi ve beklentilerinizi göz önünde bulundurun.

Bölüm ve üniversiteyi iyi araştırın: Okumak istediğiniz bölümün iş olanaklarını, akademik kadrosunu ve üniversitenin eğitim kalitesini mutlaka inceleyin.

Fiziksel olanaklara dikkat edin: Üniversitenin bulunduğu şehir, kampüs koşulları, yurt olanakları ve sosyal imkanlar da karar sürecinde etkili olmalı.

Ek fırsatlara bakın: Burs olanakları, staj imkanları, Erasmus ve yurtdışı değişim programları gibi akademik desteklerin olup olmadığını kontrol edin.

Yan dal ve çift anadal seçeneklerini öğrenin: İkinci bir alanda eğitim alma fırsatları, üniversite tercihini daha cazip kılabilir.

Liste sıralaması önemli: En çok istediğiniz bölümleri listenin üst sıralarına yazın. Çünkü yerleştirme, tercih sırasına göre yapılır.

Adaylar, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak için tercih sürecinde hem puanlarını hem de kişisel hedeflerini dikkate almalı. Unutulmamalı ki doğru tercih, sağlam bir geleceğin ilk adımıdır.