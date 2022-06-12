Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na bir hafta kaldı.

3 milyonu aşkın üniversite adayı önümüzdeki hafta sonu (18-19 Haziran'da) sınavda ter dökecek.

Peki adaylar, son günlerde nelere dikkat etmeli?

Eğitim ve Rehberlik Uzmanı Ömer Öcal adaylara şu uyarılarda bulundu:

"Son hafta biraz daha tempolarını yavaşlatmaları, sondan başa doğru tekrar yapmaları gerekir. Son 5 yılın sınavları incelenmeli. Bu sınavların yapısı, içeriği, biçimi, şekli ve kurgusuna bakarak o sınavlar üzerinde düşünmeli ve ona göre de tekniklerini geliştirmeli, denemeler yaparak bunu uygulamaları gerekir."

Uyku ve yemek düzeni de önemli

Sınav öncesi ders dışındaki rutini de doğru planlamak önemli.

Uyku ve yemek düzeninin sınava göre ayarlanması gerektiğini belirten Öcal şunları söyledi:

"Sınava bir hafta kala adaylar, uykularını 8 saat olacak şekilde düzenlemeli. Yani sınav günü, sınava gireceği saate göre ayarlamaları gerekir. Özellikle sabah kahvaltılarına dikkat etmeliler. Dışarda gezinmeleri yani artık sakinleştirici etkinlikler içinde bulunmaları önemli."

"Aileler eleştirel değil, destekleyici tavır içinde olmalı"

Sınava günler kala ebeveynlere de büyük görev düşüyor.

Öcal ailelere de şu tavsiyeleri yaptı:

"Çocuk sınava giriyor, aile sınava girmiyor. Öğrenciyi kıyaslamamalılar, suçlayıcı, eleştirici tavırdan uzak durmalılar. Besleyici ve destekleyici dil ve tavır içinde olmalılar."

Haber: Zeynep İpek