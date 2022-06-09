Psikolog Sevgi Umuç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kala öğrencilere önerilerde bulundu.

Kalan sürenin kullanımının önemli olduğunu vurgulayan Umuç değerlendirmesinde, “İçinde bulunduğumuz sürecin geçici olduğunu, şu günlerin elbet sonlanacağını düşünebilirsiniz. Şimdi neler yapabilir, kalan zamanı en iyi nasıl değerlendirebilirsiniz, onları düşünmek için harekete geçebilirsiniz. Şu an sonucu yani gelecekteki olası senaryoları düşünmek yerine kalan süreci nasıl değerlendirebileceğiniz üzerine düşünmeniz kaygınızı yönetmeniz için etkili bir yöntem olabilir” diye konuştu.

''Verim aldığınız saatlerde çalışın''

Ders çalışma konusunda öğrencinin kendini zorlamaması gerektiğini belirten Umuç, “En çok verim aldığınız saatlerde ders çalışmalarınızı yapabilir, konu eksiklerinizi listeleyip günlük ve haftalık ders çalışma planları yapabilir, bu konuda destek alabilirsiniz. Ders çalışma isteğinizin olmadığı zamanlar yaşayabilirsiniz, o halinize de saygı duymalı, kendinizi zorlamamalısınız” dedi.

''Gerçekçi hedefler belirleyin''

Gerçekçi hedefler belirlemenin önemine değinen Umuç, “Gerçekçi olmayan hedefler ve beklentiler, sizin çalışma motivasyonunuzdan, başarıya olan inancınıza kadar olumsuz tutumlar sergilemenize sebep olabilir” açıklamasında bulundu.

''Olumsuz konuşmalardan uzak durulmalı''

“Sınava yönelik olumsuz konuşmalardan ve sosyal medyadaki olası bilgi kirliliğinden uzak kalmaya çalışın” diyen Umuç, “Sosyal ilişkilerinizi bu dönemde daha canlı tutmak sizlere iyi gelebilir. Beraberken kendinizi iyi hissettiğiniz, rahat konuşabildiğiniz kişilerle iletişimde olmaya özen gösterebilirsiniz ancak size iyi gelmeyen, konuşmalarıyla sizi olumsuz yönde etkileyen insanlardan bir süre az görüşmeniz size daha iyi gelebilir. Size mutluluk veren, keyifli hissettiren hobilerinizi, aktivitelerinizi yapmayı ihmal etmeyin. Müzik dinleyebilir, dans edebilir, resim çizebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Mutlaka egzersiz yapılmalı

Egzersiz önerisinde de bulunan Umuç, “Vücudunuzu hareketsiz bırakmayın, her gün mutlaka 10 dakika bile olsa egzersiz yapabilirsiniz. Stresinizi hafifletecek nefes egzersizleri, yoga ve meditasyon yapmayı da şu süreçte deneyebilirsiniz. Normalde yapmasanız dahi sınavın yaklaştığı şu günlerde deneyerek, yalnızca kendinize odaklanmanın, anda kalmanın dinlendirici etkisini keşfedebilirsiniz” dedi.