Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 08:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
[Fotoğraf: Gety]
YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.
Açıklamayı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptı.
Aygün, adayların merakla beklediği 2022 YKS giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerine, ÖSYM'nin internet adresi ya da mobil uygulamasından ulaşabilecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Etiketler: ÖSYM Son Dakika YKS
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