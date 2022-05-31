Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), DGS ile ilgili paylaşımda bulundu.

2022 DGS için geç başvuruların bugün son gün olduğunu hatırlatan ÖSYM, "İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sona erecektir" açıklamasını yaptı.

DGS başvuru kılavuzuna nasıl ulaşılır?

2022-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

2022-DGS'de soru sayısı 100 ve sınav süresi 135 dakika olacak.

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2022-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.