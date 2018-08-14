  • 14 AĞUSTOS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.545
    EURO 7.468
  • BIST 93514.37
    ALTIN 250.514
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TUS ve STS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

TUS ve STS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

2. dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı soru ve cevapları erişime açıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
TUS ve STS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Ağustos'ta uygulanan 2018-TUS ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 2'nci dönem temel soru kitapçığı, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.

Açıklamada soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: TUS, Tıpta Uzmanlık Sınavı, STS, soru, ösym, cevap anahtarı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER