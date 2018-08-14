  • 14 AĞUSTOS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.575
    EURO 7.503
  • BIST 93888.15
    ALTIN 251.846
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ÖSYM üniversite adaylarına tercih süresi uyarısı yaptı

ÖSYM üniversite adaylarına tercih süresi uyarısı yaptı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemlerinin saat 23.59'da sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı uyarısını yaptı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ÖSYM üniversite adaylarına tercih süresi uyarısı yaptı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.


 

Adayların, süresi içinde yükseköğretim programları tercihlerini belirlemeleri ve ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar ile kılavuzdaki kurallar doğrultusunda işlemlerini tamamlamaları gerektiği belirtildi.

ÖSYM sistemine yükseköğretim programları tercihlerini giren adayların da belirtilen süre içinde değişiklik yapabileceği, tercih süresinin uzatılmayacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: yks, uyarı, tercih, ösym
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER