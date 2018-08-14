ÖSYM üniversite adaylarına tercih süresi uyarısı yaptı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.
2018-YKS tercih işlemlerinde son gün! pic.twitter.com/LGYa30GaTw— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 14 Ağustos 2018
Adayların, süresi içinde yükseköğretim programları tercihlerini belirlemeleri ve ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar ile kılavuzdaki kurallar doğrultusunda işlemlerini tamamlamaları gerektiği belirtildi.
ÖSYM sistemine yükseköğretim programları tercihlerini giren adayların da belirtilen süre içinde değişiklik yapabileceği, tercih süresinin uzatılmayacağı vurgulandı.
Kaynak: AA