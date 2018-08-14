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ÖSYM üniversite adaylarına tercih süresi uyarısı yaptı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemlerinin saat 23.59'da sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı uyarısını yaptı.

14 Ağustos 2018 Salı 10:56





