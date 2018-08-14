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Araştırma görevlilerinin lisansüstü tercih sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öncelikli alan kapsamında, 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü eğitim programlarına yerleştirme işlemleri sonuçlandı.

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Araştırma görevlilerinin lisansüstü tercih sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, öncelikli alan araştırma görevlilerinin, 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü eğitim programları tercih sonuçları belli oldu.

Öncelikli alan kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlileri, ALES ve yabancı dil sınav sonuç belgeleri, lisans transkripti ile öncelikli alan araştırma görevlisi kadrosuna atandığına dair belgeyle 31 Ağustos mesai bitimine kadar yerleştirildiği üniversitenin ilgili enstitüsüne başvuracak.

Sonuçlar, "https://yoksis.yok.gov.tr/TS/" adresinden öğrenilebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: yükseköğretim kurulu, lisansüstü tercih sonuçları, araştırma görevlisi
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