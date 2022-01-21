Önce Türk cumhuriyetlerinden, ardından Afrika Kıtası'nın dört bir yanından...

Türk üniversitelerindeki uluslararası öğrenci sayısı her geçen yıl katlanarak arttı.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Osman Akgül, "Uluslararası öğrencilerin Türkiye'yi tercih etme sebeplerinin başında kültürel benzerlik ve yakınlık geliyor. Türkiye'nin son dönemde tüm dünyada izlemiş olduğu dış politikaların aktifliği, başarıları bu anlamda uluslararası öğrencilerin tercih sebebi olarak gördüğünü görüyoruz" dedi.



2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında yaklaşık 26 bin öğrenci yeni kayıt yaptırırken, bu sayı 2020-2021 yılında 80 bini aştı.

Müslüman öğrenciler tercih ediyor

Toplam uluslararası öğrenci sayısı da 224 bini geçti. Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin yüzde 90’ına yakını Müslüman. Kendilerini burada daha rahat hissetmeleri, Türkiye'yi tercih nedenleri arasında.

İranlı Öğrenci Avaz Dordı Sadri, "Buranın ortamı çok samimi. Burada kendimi ülkemde hissetmiş gibi oldum" dedi.

"Avrupa'da yükselen sağcılık ve ırkçılık var"

Avrupa’da artan ırkçılık ve İslam karşıtlığının öğrencileri Türkiye'ye ittiğini söyleyen Akgül, şu açıklamayı yaptı:

"Batı'da, Avrupa'da çok yükselen bir sağcılık, ırkçılık var. Irkçılık dediğim zaman, Avrupa'da İslamofobi ile birlikte anılır oldu. Dolayısıyla bazı ülkeler var ki bu karakteri yoğun şekikde yaşıyorlar ve hissediyorlar. İster istemez de endişeleri çok yüksek seviyede oluyor ve onun için Türkiye'yi tercih ediyorlar."

"Paylaştığımız din değerlerimiz var"

Türkiye'yi tercih etme sebebini anlatan Çadlı öğrenci Djaranabı Djıbrıne, "Ailemle istişarede bulundum. Onlar Türkiye'de rahat edebileceğimi düşündüler. Paylaştığımız din değerlerimiz var" dedi.

Türkiye’nin hedefi 2023 yılında 350 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmak.

