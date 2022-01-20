İstanbul'da kar alarmı: Karne saatleri erkene çekildi
İstanbul Valisi Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün normal okullarda yarıyıl tatilinin saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda da sabahçılar için 10.00'da, öğlenciler 14.00'te başlayacağını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda bugün yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri paylaştı.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"21 Ocak cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin."
21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 20, 2022
Normal eğitim yapan okullarımızda
10.00
İkili eğitim yapan okullarımızda;
Sabahçılar 10.00
Öğlenciler 14.00’ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır.
İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin
- 23:57
- 23:37
- 23:59
- 23:28
- 23:25