Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve “Tanksavar bölüklerine ilave yetenek kazandırmak maksadıyla başlatılan, UMTAS ve CİRİT füzelerini atabilen ‘Kaideye Monteli CİRİT Silah Sistemi Projesi’ kapsamında, Konya/Karapınar’da icra edilen muayene ve kabul atışlarında belirlenen hedefler başarılı bir şekilde vuruldu” bilgisini duyurdu.

Bu mesaj aslında YALMAN’ın kabul testlerinin başarıyla gerçekleştiği ve envantere girmesi için önünde bir engel kalmadığı anlamına geliyor... YALMAN, üzerinde farklı kabiliyetlere sahip füzeler taşıyabilen bir sistem. Platformdan L-UMTAS, UMTAS ya da isteğe göre CİRİT füzelerini aynı anda gövdesinde taşıyabiliyor.

[Geniş bir silah kombinasyonuna sahip Yalman Silah Sistemi sahaya önemli katkılar sağlayacak. Foto: AA]

YALMAN silah kulesi ne işe yarayacak?

Savunma Sanayii Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük, YALMAN silah kulesini tanımlarken “Deniz ya da karadaki platformlardan çeşitli hassas güdümlü füzeleri ateşleyebilen çok rollü bir sistem” ifadesini kullanıyor.

Karada hareket kabiliyeti yüksek bir araçla kullanıldığında YALMAN’ın düşman unsurlara karşı son derece etkili olabileceğine işaret eden Küçük, tank, zırhlı araç, sabit hedefler, bombalı araçları bu kategoride niteliyor.

Küçük’e göre YALMAN, sahip olduğu elektro optik sistemlerle bir engelin arkasında saklanarak da saldırı yapabilecek kabiliyete sahip. Bu haliyle YALMAN’ın hem simetrik hem de asimetrik tehditlere karşı çok uygun bir sistem olduğu üzerinde öğreniyoruz.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı yeni döneme ayak uyduruyor

YALMAN kulesinde çok farklı konfigürasyonlarda çeşitli füzeler görmek mümkün. Bu farkın ne anlama geldiğini merak ediyoruz… Halihazırda bu sistemin envantere girmesinin en çok bu yönden önemli olduğuna dikkat çekiyor Küçük ve devam ediyor:

“Özellikle Kara Kuvvetleri Komutanlığı bu tarz sistemlere uzak duran bir yapıdaydı. Sistemlerin çok rollü olmasından ziyade her platformun görevine odaklanması yaklaşımını daha çok benimsiyorlardı.

Dolayısıyla silah taşıyıcı araçlar projesinde bir araç sadece bir çeşit füze taşıyacak şekilde istendi. Örneğin kara aracının sadece tanksavar görevi üstlenmesi talep ediliyor ve diğer süreç de bu talebe göre ilerliyordu.

Gelinen noktada Kara Kuvvetleri Komutanlığı 3 kıtada çok farklı sahalarda görev yapan bir noktaya ulaştı. Bu durum da kuvvetin çok rollü araçlara yönelmesini beraberinde getirdi. YALMAN bu nedenle de önemli bir gelişime işaret ediyor. Belki de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın çok rollü araçlara olan talebi ve sonrası için en önemli kilometre taşlarından biri YALMAN’ın envantere girmesi.

YALMAN ile drone vurmak mümkün mü?

Son yıllarda sadece ülkemiz için değil dünya genelinde drone ya da maket uçak saldırılarının daha büyük bir tehdit haline geldiği bir gerçek. Peki YALMAN bu tür riskler için bir çözüm barındırıyor mu?

“Bu sistem görüntüleyici kızılötesi başlığa sahip UMTAS- L/UMTAS füzeleri ile özellikle tanklar ve ağır zırhlı araçlara, çeşitli büyüklükte gemilere karşı önemli bir caydırı güç olacak. Ayrıca lazer güdümlü Cirit füzeleriyle hafif zırhlı mobil veya sabit koruganlara, botlara, angaje olabilecek.

Bu sayede hem denizde hem de karada özellikle hareketli tehditlere karşı etkin bir rol üstlenecek. SUNGUR füzesi de gelecek dönemde platforma monte edilecek. Böylece tek platform ile hem çok alçak irtifadaki hava hedeflerine karşı hem de aynı araç ile karadaki ağır zırhlılar dahil farklı hedeflere angaje olunabilecek. Dolayısıyla farklı tehdit setlerine tek araçla cevap verilebilecek kabiliyete erişiyor Türk Silahlı Kuvvetleri.

Öte yandan TSK’nın ağ merkezli harp kabiliyetleri göze alındığında uygun kullanım senaryolarında yeni nesil drone ve İHA tehdidine karşı da YALMAN sistemi mobil birliklerin koruması için önemli bir platforma dönüşebilir.

Lazer güdümlü Cirit füzesinin de uygun şartlar sağlanabilirse drone önleme vazifesiyle görevlendirilebilme üzerine düşünülebilecek bir senaryo. Cirit’in yabancı rakibi güçlü bir lazer işaretleyici ve iyi bir stabilizasyon sistemiyle drone önleme görevinde test edildi. Türkiye’nin de bunu gerçekleştirme ihtimali mevcut.

Dolayısıyla tek kulede, karada ve havada hedeflerin etkisiz kılınması mümkün. Hatta tek füze ile birden fazla sahadaki tehditlerin bertaraf edilmesi gayet olası. Bu nedenle YALMAN’ın sahaya etkilerini önümüzdeki dönemde sıkça konuşacağız gibi duruyor.”