Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 21:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fuat Oktay'dan Rum kesimine tepki: Ateşle oynayanın er geç eli yanar
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, GKRY'nin terör örgütü PKK/YPG'ye ofis açma izni vermesini samimiyetsizlik olarak değerlendirerek, "Ateşle oynayanın er geç eli yanar" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) terör örgütü PKK/YPG'ye ofis açma izni vermesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Oktay, GKRY'nin skandal adımının 'samimiyetsizlik' olduğunu belirterek şunları söyledi:
''Güney Kıbrıs’ta dün bebek katleden zihniyet bugün de bebek katili teröristlere ofis açıyor. Teröre kucak açan GKRY’nin adada barıştan söz etmesi samimiyetsizliğinin göstergesidir. Ateşle oynayanın er geç eli yanar."
Güney Kıbrıs’ta dün bebek katleden zihniyet bugün de bebek katili teröristlere ofis açıyor.— Fuat Oktay (@fuatoktay) January 20, 2022
Teröre kucak açan GKRY’nin adada barıştan söz etmesi samimiyetsizliğinin göstergesidir.
Ateşle oynayanın er geç eli yanar!
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Fuat Oktay Terör Örgütü Terörle Mücadele
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