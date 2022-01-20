Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 20:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü.
Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklar, gün içinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret ihtimaline ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Herzog'la bir telefon görüşmesinde "Türkiye'ye bekleriz" şeklindeki davetine "Ben de gelmek isterim" yanıtını aldığını paylaşmıştı.
Ziyarete ilişkin henüz bir takvim bulunmazken Türk ve İsrail tarafında farklı seviyelerde görüşmeler devam ediyor.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı İsrail Mevlüt Çavuşoğlu Son Dakika
Son Haberler
- 22:37
- 22:11
- 22:16
- 22:07
- 22:27
Sıradaki Haber
Evlat nöbetinde bir kavuşma daha
Yükleniyor lütfen bekleyiniz