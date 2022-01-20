İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun ailesi, 870 gündür Diyarbakır’ da devam eden Evlat Nöbetindeki aileler arasında bulunuyor.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 5’e yükselirken, “Evlat Nöbeti”nde 34’üncü buluşma gerçekleşmiş olacak.

Soylu: Annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini çökertecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde 34. buluşmanın gerçekleştiğini duyuran Bakan Soylu, paylaşımında, "Diyarbakır’da 870 gündür devam eden Evlat Nöbeti'nde, bu yılın ilk güzel haberi: Evlat Nöbetinde 34. buluşma Diyarbakır Aileleri arasındaki Yıldırım ailesi de, evladına kavuşuyor. İnşallah devamı gelecek. Annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini ÇÖ-KER-TE-CEK" ifadelerini kullandı.