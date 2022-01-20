Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Bu tarihi ziyaret Türkiye-El Salvador ilişkilerinde bir dönüm noktası olacaktır."

"San Salvador’a büyükelçilik açılması talimatını verdim. Büyükelçiliğimiz açılışı vesilesiyle iade-i ziyaretimizi El Salvador’a gerçekleştireceğiz."

"El Salvador ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz salgına rağmen ciddi bir ivme kazandı."

"(El Salvador'la ticaret hacmi) Bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz."

Ayrıntılar geliyor...