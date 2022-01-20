Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 18:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
CHP Grup Başkan Vekili Özkoç Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal eden sözleri nedeniyle, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'a 50 bin lira manevi tazminat cezası verdi.
Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un, 4 Mart 2020'de basın toplantısındaki sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davayı karara bağladı.
Mahkeme, Özkoç'un Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Etiketler: CHP Engin Özkoç Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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