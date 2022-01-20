Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 22:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'nin onuruna yemek verdi
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin onuruna akşam yemeği verdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki konutta verilen yemek, basına kapalı gerçekleşti.
Yemekte, Cumhurbaşkanlarına, eşleri Emine Erdoğan ile Gabriela Rodriguez de Bukele de eşlik etti.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa görüşmede, Cumhurbaşkanı Bukele'ye "Dünya Beşten Büyüktür" ve "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitaplarını imzalayarak hediye etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan El Salvador
Son Haberler
- 22:37
- 22:16
- 22:07
- 22:27
- 21:56
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan, El Salvador First Lady'si Bukele ile bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz