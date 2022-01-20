Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınavlarının sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25-26 Aralık 2021'de uygulanan sınavlara ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
Etiketler: Adalet Bakanlığı ÖSYM
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