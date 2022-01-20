Soğuk hava ve kar yağışı yurt genelini etkisi altına aldı.

Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrenciler, seçmeli dersler için yapacakları tercih süreçlerinin uzatılmasını istedi. Bakanlık da gelen talepler üzerine tercih sürecini 7 Şubat tarihine kadar uzattı.

Tercihler 7 Şubat'a kadar yapılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı."