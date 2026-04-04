Hafta sonu yağışlı sistem etkisini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarına göre, hafta sonu boyunca yurdun büyük bir bölümünde yağışlı ve parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Bugün yurdun batı kesimlerinde yağışların yer yer etkisini artırması bekleniyor. Özellikle Ege kıyılarında "kuvvetli yağış" uyarısı yapılırken, Akdeniz Bölgesi'nin sahil şeridinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kuzey Afrika kaynaklı "toz taşınımı" hadisesine karşı dikkatli olunması istenirken; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise "çığ tehlikesi"nin sürdüğü bildirildi.

Bugün beklenen sıcaklıklar; İstanbul'da 10/17, Ankara'da 5/15, İzmir'de 12/17 ve Erzurum'da 0/8 derece civarında seyredecek.

Pazar günü

Yarın da yağışlı hava etkisini yitirmeyecek. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışlar görülürken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların (şimşek/yıldırım) geniş bir alana yayılacağı öngörülüyor.

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ riski pazar günü de ciddiyetini koruyor. İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, Erzurum'da gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor.

Yarın sıcaklıkların; İstanbul'da 9/16, Ankara'da 4/16, İzmir'de 11/19, Antalya'da ise 13/19 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Ayrıca Doğu Anadolu'da yaşayan vatandaşların çığ riskine, Güneydoğu'da ise toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek hava kalitesi düşüşüne karşı hazırlıklı olmaları istendi.