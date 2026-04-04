Gündem
AA 04.04.2026 06:17

Paletli Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye rekoru

Elazığ'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde Türkiye rekoru kırıldı.

Paletli Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye rekoru
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde, büyük erkekler çift palet 4x100 metre bayrak yarışında Bahçelievler Belediye Spor Kulübü sporcuları Ege Şükür, Akif Emre Ulaş, Arda Karacabey ve Seydi Kazımoğlu, 3.04.28'lik dereceleriyle Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Sporculardan Akif Emre Ulaş, İstanbul Bahçelievler Belediye Spor Kulübü olarak yarıştıklarını söyledi.

Takım olarak disiplinli şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ulaş, şöyle konuştu:

"Türkiye rekoru kırdık. Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte büyük bir sevinç yaşıyoruz. Yarışmaktan ziyade aramızdaki saygı ve bağ daha da güçlendi. Güzel bir yarış oldu. Rakiplerimizi de tebrik ediyorum. Bu rekorun devamını getireceğimize ve yeni rekorlar kıracağımıza inanıyorum. Bu bir takım oyunu ve biz de bunu en iyi şekilde ortaya koyduk. Federasyon Başkanımız Kadir Sağlam'a da emeklerinden dolayı teşekkür ederim."

Seydi Kazımoğlu ise Elazığ'daki şampiyonada 4x100 metre yarışında Türkiye rekoru kırdıklarını belirterek, "Bu rekor için uzun süredir yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Zorlu bir süreçten geçtik. Hedefimiz, bir sonraki yarışta kendi rekorumuzu geliştirmek." ifadelerini kullandı. 

Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
