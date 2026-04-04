Gündem
AA 04.04.2026 06:03

Bakan Tekin: Binlerce yıllık bir devlet geleneğimiz var

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dünyada çok az sayıda ülkeye, millete nasip olan binlerce yıllık bir devlet geleneğimiz var. Bizim bağımsızlık bayrağımız tarih boyunca hiç dinmedi. Hep dalgalandı ve inşallah bu birlikteliğimizi devam ettiğimiz sürece hep de dalgalanmaya devam edecek" dedi.

Bakan Tekin: Binlerce yıllık bir devlet geleneğimiz var
[Fotograf: AA]

Bakan Tekin, Nazilli ilçesinde Erzurumlular Derneğinin yeni binasının açılışında, gelenekleri ve görenekleriyle Erzurum'un Türkiye'ye ve dünyaya yön veren şehirlerden olduğunu söyledi.

Milli birlik, beraberlik ve medeniyetin devamlılığını sağlayan önemli yapılardan birinin de hemşehri birlikleri olduğunu aktaran Tekin, dernek, vakıf, konfederasyon ve federasyonların başında olan kişilerin çok zor bir iş yaptığını kaydetti.

Aydın'da yoğun bir program yaptıklarını vurgulayan Tekin, özellikle Erzurumlu hemşehrileriyle buluşmak için kente geldiğini ve programa katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e de yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Milli birliği, bir arada yaşamayı, yardımlaşmayı, vatanseverliği ve dayanışmayı önemseyen bir millet olduklarını vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

"Böyle olduğumuz için de dünyada çok az sayıda ülkeye, millete nasip olan binlerce yıllık bir devlet geleneğimiz var. Bizim bağımsızlık bayrağımız tarih boyunca hiç dinmedi. Hep dalgalandı ve inşallah bu birlikteliğimizi devam ettiğimiz sürece hep de dalgalanmaya devam edecek. Bu birlikteliği nasıl sağlayabiliriz? Toplumun içerisindeki çimento diye tabir ettiğimiz bu tür sivil toplum örgütlerini hep beraber destekleyerek bu birlikteliği sağlayabiliriz. Milli birliğimizi bu şekilde güçlendirebiliriz."

Açılışa, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ve MHP İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Daha sonra MHP İl Başkanlığını ziyaret eden Tekin, Aliya İzetbegoviç İlkokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Bakan Tekin, daha sonra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

Tekin, son olarak Eski Muğla Valisi Esengül Civelek'in annesinin vefatı nedeniyle aileye taziye ziyaretinde bulundu.

