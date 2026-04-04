İSG eğitimlerinde yeni dönem

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'na katıldı.

İzmir Ticaret Odasında düzenlenen toplantıda konuşan Işıkhan, dünyada üretim olanakları, çalışma koşulları ve endüstriyel anlamda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanırken bölgesel ve küresel anlamda da büyük bir insanlık sınavından geçildiğini belirtti.

Işıkhan, bu atmosferin olumsuz etkilerine rağmen Türkiye'nin, işçisiyle, işvereniyle, yatırımcısıyla, üreticisiyle "Devlet, millet el ele", Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayarak, "Çalışma hayatını tüm unsurlarıyla birlikte, ilmek ilmek örmeye, emek emek büyütmeye devam ediyoruz. Sadece istikrarlı büyüme sürecini değil aynı zamanda iş gücü piyasalarının uyum kapasitesini artırarak, yeni çalışma modellerinin mevcut potansiyelimizle entegrasyonunu gerçekleştirerek, daha dayanıklı ve pozitif yönde rekabetçi bir ekonomik yapıyı inşa etmenin gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, güçlü üretim altyapısı, stratejik konumu ve dinamik iş dünyasıyla avantajlı durumda olduğunun altını çizen Işıkhan, "Özellikle İzmir gibi yüksek iş gücü potansiyeline, güçlü ihracat kapasitesine ve dinamik çalışma hayatına sahip şehirlerimiz, ülkemizin bu avantajlı konumunu daha da güçlendirmektedir. Bu yönüyle İzmir, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda her daim öncü bir rol üstlenmiştir. Biz, girişimcilerimizin, işverenlerimizin ve ülkemizin potansiyeline güveniyoruz. Elbette bu güven ve kapasite, her birimize ayrı ayrı sorumluluklar da yüklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İSG eğitimleri, çalışma hayatının dinamiğine uygun hale getirildi

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Işıkhan, "Yeni düzenleme ile İSG eğitimleri çalışma hayatının dinamiğine uygun bir şekilde uzaktan, yüz yüze veya iki yöntemle verilebilecek hale gelmiş durumda. Eğitimlerde yangın, acil durum gibi konuların ağırlığı artırılmış, eğitimlerin iş ve iş yerinin risk düzeyine göre hazırlanmasına gerekli olan altyapı sağlanmıştır." bilgisini paylaştı.

Bakan Işıkhan, çalışma hayatının çağın gerekliliklerine uyumlu, değişime açık ve risklere karşı dayanıklı yapıda olması gerektiğini belirterek, yatırım, üretim ve istihdam odaklı yaklaşımın önemine dikkati çekti.

İşverenlerin bu süreçte sosyal kalkınma ve toplumsal refah açısından belirleyici rol üstlendiğini vurgulayan Işıkhan, bu alanlardaki çabanın, Türkiye'nin gelecek yüzyıldaki liderlik potansiyelini güçlendireceğini ifade etti.

"Beklentimiz, yatırım, üretim, istihdam hedefimize daha fazla katkı sunmanız"

Işıkhan, iş dünyası dinamizminin, Türkiye'nin büyüme potansiyelinin en güçlü teminatı olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dinamizmi sosyal diyalogla, istişare kültürüyle ve ortak akılla inşallah zirveye taşıyacağız çünkü inanıyoruz ki birlikte konuştuğumuz, birlikte karar verdiğimiz ve birlikte uyguladığımız politikalar daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir olacaktır. Bu husustaki en önemli referansımız, hiç kuşkusuz bugüne kadar başarmış olduğumuz ortak işlerdir."

Nitelikli iş gücü ve istihdam olanakları gelişmiş, yatırım ortamı refahı sağlanmış, yeni çalışma modellerine hakim ve tüm paydaşların haklarının korunduğu, standartları yüksek, ideal bir çalışma hayatını inşa etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"İzmir'den yükselen bu güçlü işbirliği ve istişare kültürünün, ülkemizin tamamına yayılacağına da yürekten inanıyorum. İnanıyorum ki bugün burada yapacağımız değerlendirmeler, yalnızca bugünü değil geleceğin çalışma hayatını da şekillendirecek önemli çıktılar üretecektir. Sizlerden beklentimiz, yatırım, üretim, istihdam hedefimize daha fazla katkı sunmanız ve Türkiye'nin gücüne güvenmenizdir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Bakanlık olarak bizler de hem çalışanlarımızın hem de işverenlerimizin sorunlarının, ihtiyaç ve taleplerinin en yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz."