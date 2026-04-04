13 il için "sarı" uyarı: Toz taşınımına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmine göre, yurt genelinin çok bulutlu, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Ş.Urfa ve Mardin dışında kalan yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Toz taşınımı beklenen Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak ve Kilis için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.