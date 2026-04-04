Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.04.2026 05:58

Ehliyet sınavında "joker" operasyonu: 14 kişi tutuklandı

Tokat merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Ehliyet sınavında "joker" operasyonu: 14 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada ehliyet sınavlarında bazı kişilerin farklı fotoğraflarla yeni kimlik çıkardıklarını belirledi.

Benzetilen fotoğrafla çıkarılan yeni kimlik sayesinde söz konusu fotoğrafın resmi kayıtlara da işlendiği tespit edildi.

İşlemin ardından "joker" kişilerin, fotoğrafın yer aldığı kimlik ve sınav kağıdıyla kursiyerlerin yerine sınava girdikleri anlaşıldı.

Polis ekipleri, Tokat ve Şanlıurfa'da düzenledikleri operasyonda 5 organizatör ile 12 "joker" kişiyi gözaltına aldı.

Tokat'ta emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Ehliyet
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ