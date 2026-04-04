Ehliyet sınavında "joker" operasyonu: 14 kişi tutuklandı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada ehliyet sınavlarında bazı kişilerin farklı fotoğraflarla yeni kimlik çıkardıklarını belirledi.

Benzetilen fotoğrafla çıkarılan yeni kimlik sayesinde söz konusu fotoğrafın resmi kayıtlara da işlendiği tespit edildi.

İşlemin ardından "joker" kişilerin, fotoğrafın yer aldığı kimlik ve sınav kağıdıyla kursiyerlerin yerine sınava girdikleri anlaşıldı.

Polis ekipleri, Tokat ve Şanlıurfa'da düzenledikleri operasyonda 5 organizatör ile 12 "joker" kişiyi gözaltına aldı.

Tokat'ta emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.