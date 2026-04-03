AA 03.04.2026 23:34

Ankara merkezli 10 ilde "change araç" operasyonu: 8 tutuklama

Ankara merkezli 10 ilde araçların motor ve şasi numaralarını silerek ağır hasarlı araçlara ait numaraları bu araçlara işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 28 kişiden 8'i tutuklandı.

Ankara merkezli 10 ilde "change araç" operasyonu: 8 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, oto hırsızlığına yönelik "change" yöntemiyle araç satışı yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yurt dışından getirilen araçların motor ve şasi numaralarının silinerek, ağır hasarlı araçlara ait numaraların bu araçlara yerleştirildiği tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Kriminal Başkanlığının işbirliğiyle yapılan incelemelerde, piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olan 14 aracın "change" yöntemiyle değiştirildiği belirlendi. Araçlardan 8'inin yurt dışından giriş yaptığı ancak çıkış kaydının bulunmadığı saptandı.

Ekiplerce yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, 30 şüpheliye yönelik Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Rize, Hatay ve Kırıkkale'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.

"Resmi belgede sahtecilik", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından işlem gören 28 şüpheliden 8'i tutuklandı.

SON HABERLER
06:57
Tekirdağ'da faciadan dönüldü: Araç uçurumdan denize düştü
06:34
Kabine 'Orta Doğu' gündemiyle toplanacak
05:45
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
