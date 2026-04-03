Gençler hem geleneği hem adrenalini İstanbul Etnopark'ta yaşadı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencisi 35 gencin katılımıyla düzenlenen etkinlikte; tarih, spor ve doğa temaları ön plana çıktı.

Gün boyu süren etkinlikler kapsamında katılımcı gençler, geleneksel Türk okçuluğu ve at binme gibi sporları deneyimleme fırsatı buldu.

Teorik ve pratik okçuluk eğitimlerinin ardından düzenlenen "Okçuluk Savaşları" (Archery Tag) oyunu ile strateji ve takım ruhunu pekiştiren gençler; yüksek ip parkurları ve tırmanma duvarı aktiviteleriyle de fiziksel sınırlarını zorlayarak adrenalin dolu anlar yaşadı.

Oya fidanları toprakla buluştu

Projenin doğa bilinci aşılama misyonu doğrultusunda, etkinlik sonunda anlamlı bir çevre hareketi gerçekleştirildi.

Günün anısına Etnopark tesislerine rengarenk oya fidanları dikilirken, tüm katılımcılara doğaya katkı sunmaları amacıyla çam fidanı ve tohumlu kalemler hediye edildi.

"Gençlerimizin Gelişimi İçin Sahadayız"

Antalya Okçular Tekkesi Gençlik Derneği Başkanı Sümeyye Gamze UÇAR, YOUTHPROPOL projesiyle gençlerin hem kültürel mirasla bağ kurmalarını hem de sosyal becerilerini geliştirmelerini hedeflediklerini belirterek, etkinliklerin farklı gruplarla devam edeceği mesajını verdi.

Program, katılımcılara "Etkinlik Katılım Belgesi" takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

