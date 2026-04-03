MGM'den toz taşınımı uyarısı: Yarın öğle saatlerine kadar sürecek

MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güneyinde halihazırda etkisini sürdüren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etki alanını genişletmesi bekleniyor.

Toz taşınımının, akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerine kadar yer yer yoğun şekilde devam etmesi beklenen doğa olayı nedeniyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği öngörülüyor.

Yetkililer, söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşları ve sürücüleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.