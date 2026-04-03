TRT Haber 03.04.2026 15:19

MGM'den toz taşınımı uyarısı: Yarın öğle saatlerine kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun güney kesimlerinde etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar devam edeceği uyarısında bulundu.

MGM'den toz taşınımı uyarısı: Yarın öğle saatlerine kadar sürecek
MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güneyinde halihazırda etkisini sürdüren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etki alanını genişletmesi bekleniyor.

Toz taşınımının, akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yarın  öğle saatlerine kadar yer yer yoğun şekilde devam etmesi beklenen doğa olayı nedeniyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği öngörülüyor.

Yetkililer, söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşları ve sürücüleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

