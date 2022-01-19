Yurtta etkili olan kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim öğretime ara verildi.

Mersin

Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilkokul ve ortaokullarda eğitime ara verildi.

Erdemli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal kesimdeki Karayakup, Dağlı, Kösbucağı, Çamlı, Çerçili, Koramşalı, Aslanlı, Sarıkaya, Sorgun, Güzeloluk ile Şehit Ali İhsan Öger ilk ve ortaokullarında yarın eğitim yapılmayacağı duyuruldu.

Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yüksek rakımdaki Ere Dağpazarı İlk ve Ortaokulu'nda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Bilecik

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okulların tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamaya göre, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmaları istendi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.