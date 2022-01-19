Yurtta etkili olan kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim öğretime ara verildi.

Mersin

Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilkokul ve ortaokullarda eğitime ara verildi.

Erdemli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal kesimdeki Karayakup, Dağlı, Kösbucağı, Çamlı, Çerçili, Koramşalı, Aslanlı, Sarıkaya, Sorgun, Güzeloluk ile Şehit Ali İhsan Öger ilk ve ortaokullarında yarın eğitim yapılmayacağı duyuruldu.

Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yüksek rakımdaki Ere Dağpazarı İlk ve Ortaokulu'nda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Bilecik

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okulların tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamaya göre, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmaları istendi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Diyarbakır

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildiği açıkladı.

Meteoroloji, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşeceği uyarısı yaptı. Kamu kurumlarında görevli memur ve diğer çalışanlarda idari izinli sayılacak.

Malatya

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün başlayan yoğun kar yağışının halen devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı denildi.

Bitlis

Bitlis genelinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Muş ve Karaman

Muş ve Karaman’da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.



Hakkari

Hakkari merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu, il merkezi ve ilçelerinde perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Kars



Kars`ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Gümüşhane



Gümüşhane`de de buzlanma ve don nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım ve benzeri olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.



Karabük



Karabük’te etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı okulların yarın tatil edildiği açıklandı.

Rize



Rize’de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Rize Valiliği, yarın da okulların tatil edildiğini duyurdu.



Şırnak



Şırnak`ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.



Gaziantep



Gaziantep`te olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği açıklandı. Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre kentte aşırı buzlanma beklendiğini belirtti.



Diyarbakır



Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 2 gün daha tatil edildiğini açıkladı.

Siirt



Siirt`te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde 20 Ocak Perşembe ve 21 Ocak Cuma günleri ara eğitime verildiği açıklandı.



Kilis

Kilis Valiliği`nden yapılan açıklamada, Kilis merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.



Kastamonu



Kastamonu’da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, Küre, İhsangazi, İnebolu, Şenpazar, Taşköprü, Tosya ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okulların 20 Ocak Perşembe günü de tatil edildiği duyuruldu.



Ağrı



Ağrı’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.



Giresun



Giresun`un Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği açıklandı. Ayrıca kentte merkez, Bulancak, Keşap ve Piraziz ilçelerindeki köy okulları da tatil edildi.



Aksaray



Aksaray`da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.



Sivas



Sivas`ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.



Niğde



Niğde`de yarın okullar, aşırı buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edildi.

Bayburt

Bayburt`ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verileceği duyuruldu.



Artvin

Artvin`de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Adana



Adana’nın Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde hava koşullarının olumsuz devam etmesi sebebiyle 20 Ocak Perşembe günü de okullar tatil.



Bitlis



Bitlis genelinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği açıklandı.