Son 24 saatte 72 bin 615 yeni vaka tespit edildi, 176 kişi hayatını kaybetti, 84 bin 426 kişi sağlığına kavuştu.

Son verilere göre, 65 YAŞ VE ÜSTÜ, vakaların %8’ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin HASTANEYE YATIŞ ORANI %10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir. pic.twitter.com/e6aWmcasHm