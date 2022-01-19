Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 19:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
19 Ocak 2022 korona tablosu…Bugünkü vaka sayısı
19 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel vaka sayısı...
Son 24 saatte 72 bin 615 yeni vaka tespit edildi, 176 kişi hayatını kaybetti, 84 bin 426 kişi sağlığına kavuştu.
Son verilere göre, 65 YAŞ VE ÜSTÜ, vakaların %8’ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin HASTANEYE YATIŞ ORANI %10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir. pic.twitter.com/e6aWmcasHm— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 19, 2022
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