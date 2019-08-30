Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. dönem) ile 2019 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı pazar günü iki oturum şeklinde yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019-TUS'un sabah yapılacak Temel Tıp Bilimleri Testi'nin saat 10.15'te, öğleden sonraki Klinik Tıp Bilimleri Testi'nin de saat 14.45'te başlayacağını belirtti.

Adaylara, her iki oturumda da 120 soru için 150'şer dakika süre verilecek. Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 17 bin 84, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne de 17 bin 852 aday katılacak.

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki 3 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda, 4 bin 350 kişinin görev yapacak.

Adaylara saat uyarısı

2019-TUS ile aynı gün yapılacak 2019-STS Tıp Doktorluğu'na ilişkin de bilgi veren Aygün, sınavın birinci aşamasına 40, ikinci aşamasına 2 bin 135 adayın katılacağını söyledi.

Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dileyen Aygün, sınavların sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına adayların alınmayacakları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA