Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1416 sayılı Kanun kapsamında MEB tarafından verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek için yurt dışına gönderilmek üzere başvuran adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananlar, sonuçlarını, Resmi Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS - https://rebus.meb.gov.tr/) internet adresinden öğrenebilecekler.

Adaylar, REBUS giriş ekranında "2019 YLSY Seçme Sonuçlarını Görüntülemek İçin Tıklayınız" bölümünden sisteme giriş yapılabilecek.

Sözlü sınav tarihleri, sözlü sınav yeri, sözlü sınav giriş bilgileri ve sürece ilişkin diğer hususlar daha sonra açıklanacak.

Kaynak: AA