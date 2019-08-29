İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okulu kapanan öğrencilerin devlet okullarına nakli için velilere destek veriyor.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 9 Eylül'de başlıyor. Ancak İstanbul'da bazı özel okullar, ders zili çalmasına kısa bir süre kala peş peşe kapandı. Erken kayıt yaptıran veliler ve çocukları mağdur oldu.

Kapanan bu özel okullar nedeniyle, ders başı yapılmasına kısa süre kala, bazı öğrencilerin hangi okula gideceği hala belli değil.

Kapısına kilit vuran okulların yönetimleri kapanma konusunda çeşitli bahaneler öne sürerken, bazıları velilere farklı özel okullar öneriyor. Okulların bazıları da öğrencileri aynı kolejlerin farklı şubelerine kaydırma kararı aldı. Ancak veliler, çocuklarını aynı okulun kilometrelerce uzaklıktaki farklı şubelerine göndermek istemiyor.

Çözüm aranıyor

Kapanan okulun genel müdürü Fatih Yılmaz, "Herhangi bir sorun yaşamadığımız kampüse 4 tane velimiz kaydını aldırdı. Halkalı'dan gelecek velilerimize de dedik ki bu yılın ücretsiz servisi de bizim tarafımızdan sağlanacak" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de sorunun çözümü için devrede. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Okullar Şube Müdürü İrfan Ballı ise, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin okullara yerleştirilmesi çalışmasını yürütüyoruz. İşin maddi boyutunda da okul veli sözleşmesi öğrenci kayıt sözleşmesine göre hareket edilmesi gerekiyor. O sözleşme hükümlerine göre velilerimiz haklarını arayabilir."

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu tür sorunların tekrar yaşanmaması için yeni bir yönetmelik hazırlığında.

Haber: Yasemin Küçükkaya

Kamera: Musa Toprak