KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Bakan Kasapoğlu, TRT Haber'e konuştu.

Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Tüm öğrencilerimize 'yuvanıza hoş geldiniz' diyorum"

"Tüm öğrencilerimize 'yuvanıza hoş geldiniz' diyorum. Bakanlık olarak gençlerimize hizmet etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Onlara yuvalarını aratmama gayreti içerisindeyiz. Ülkemizde 700 bine yakın yurtlarda ağırladığımız öğrencilerimiz var. Onlar için yurtlarımızın 2. bir üniversite olması için her türlü olanağı onlara sunmanın gayreti içerisindeyiz. Yurtlarımızdaki hizmet kalitesini her geçen gün yükseltiyoruz.

"Otel zincirleriyle rekabet edebilecek kalitede yurtlarımız var"

2002'de 180 bin yurt kapasitesi varken şu an 700 binlerden bahsediyoruz. Yurtların kalitesi ciddi manada arttı. Otel zincirleriyle rekabet edebilecek kalitede yurtlarımız var. İnşallah öğrencilerimizi güçlü bir şekilde geleceğe hazırlayacağız. Yeni eğitim yılının tüm gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"Yedekteki öğrencilerimizin sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum"

Yedekteki öğrencilerimizin sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Kayıt yaptırmayan öğrencilerimiz oldukça da hızlı bir şekilde yedek öğrencilerimizin de kayıtlarına başlayacağız. Amacımız tek bir öğrencimizin dahi dışarıda kalmaması. Dönem içinde de yerleştirmelerimiz devam edecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu @trthaber'e açıklama yapıyor. https://t.co/gepl9ggjC4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2019

"Yurt dışından gelen öğrenciler için de kontenjanımız var"

Yurt dışından gelen öğrenciler için de kontenjanımız var. Her geçen gün artan kapasitemiz var. O kapasite çerçevesinde yurtlarımızın yerleştirme onralarını arttırıyoruz.

Kaynak: TRT Haber