İzleri adım adım sürüldü, yerleri tespit edildi. Son 1 ay içinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde üst düzey yöneticileri tek tek yakalanarak Türk yargısına teslim edildi. Ses getiren bu başarılı operasyonlar Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet ortaklığı ile gerçekleştirildi.

Reşat Nazmi Oral Ankara'da yakalandı

Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden biri Reşat Nazmi Oral idi. Oral, FETÖ'de 35 yıl aktif olarak yer aldı. Örgütte "Usame Metin" kod adı ile tanınıyordu. Kod adını bizzat örgüt elebaşı verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan örgüt üyelerinin sözde yöneticiliğini yaptı. MİT ve Ankara Emniyeti'nin ortak operasyonu ile 29 Temmuz'da Ankara'da yakalandı.

FETÖ elebaşının şoförü Mehmet Demircan İstanbul'da yakalandı

Bir başka sözde üst düzey isim Mehmet Demircan. FETÖ elebaşı Türkiye'deyken şoförlüğünü yaptı. 1995 yılında örgütün yayın organlarından Samanyolu TV'nin genel yayın müdürlüğü görevini yürüttü. Ayrıca kapatılan FEM dershanelerinin genel müdürlüğünü de yaptı. MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonu ile 21 Ağustos'ta örgütün İstanbul Üsküdar'daki hücre evinde yakalandı.

Örgütün sözde Türkiye sorumlusu Mesut Yıldırım hücre evinde yakalandı

Son operasyonun adresi yine İstanbul'du. FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu Mesut Yıldırım, çok sayıda soruşturma dosyasından aranıyordu. MİT ve İstanbul Emniyetinin takibinden kaçamadı. İstanbul Kartal'daki bir hücre evinde saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyon ile örgüt üyesi eşi ve kızı ile birlikte yakalandı.

Kaynak: TRT Haber