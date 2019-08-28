İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu olduğu değerlendirilen M.Y. ile örgüt mensubu olduğu tespit edilen eşi G.Y, dün gerçekleştirilen operasyonla farklı bir isimle kiralamış oldukları ikametlerinde gözaltına alındı.

Yapılan çalışmaların devamında örgüt ile şüphelilerin irtibatını sağladığı belirlenen şüphelilerin kızı B.Y. de gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 6 bin 800 lira, 2 bin 680 dolar ve 15 bin 980 euro ele geçirildi. 2 adet sahte kimlik ve çok sayıda dijital malzemeye de el konuldu.

Kaynak: TRT Haber